Beşiktaş’ta otobüs kaldırıma çıktı! Yolcular büyük şok yaşadı
Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı istikametinde yolda ilerleyen İETT otübüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Otobüs kaldırıma çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş’ta kalp krizi geçirdiği iddia edilen İETT şoförü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken şoför hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.