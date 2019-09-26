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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı. Fikret Orman'ın yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:35
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulu kararı aldıklarını ifade etti.

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, bugün kulüpte yönetim kurulu ile toplantı yaptı. Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Fikret orman görevini bırakmadı"

Fikret Orman'ın istifa etmediğini dile getiren Deniz Atalay, ilerleyen zamanlarda değerlendirme yapılacağını söyledi. Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır" diye konuştu.

"Tepkiler olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez"

Yönetim kurulundan kimsenin istifasının olmadığını dile getiren DenizAtalay, "Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurlunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:35
  1. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay
  2. Başkan Fikret Orman
  3. Beşiktaş

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