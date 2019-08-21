Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün İstanbulspor’a kiralandı Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün’ün TFF 1.

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün’ün TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 2019-2020 sezonu sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç futbolcusu Oğuzhan Akgün’ün kiralık olarak İstanbulspor’a gönderildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019-2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor’a kiralanmıştır” denildi.

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