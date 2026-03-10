  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Planları ellerinde patladı: Netanyahu'yu korku sardı! Siyonist kafa yapısı İsrail’de de aynı ABD’de de Böyle yüzsüzlük görülmedi Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Bunu yapan bir tane terbiyesiz, küstah, utanmaz, ahlaksız bir sanık gösterin! Yolsuz Ekrem’in amacı anlaşıldı İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini korudu: İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın en yoğunu Kemal Okuyan: Savaş ABD-İsrail yenilgisi ile biter İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit! CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor? Kıbrıs’ta oldu-bittiye izin yok ABD’de halkın 74'ü Trump’a karşı ve asker cenazesi karşılamak istemiyor Hevesliysen kendin git
Spor Beşiktaş’ta Laporte şoku!
Spor

Beşiktaş’ta Laporte şoku!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ta Laporte şoku!

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, savunma hattının lideri olarak görülen 31 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte için kötü haber geldi. Athletic Bilbao forması giyen deneyimli savunmacı için Suudi ekiplerinin devreye girmesi, transfer dengelerini siyah-beyazlı temsilcimizin aleyhine çevirdi. Sergen Yalçın’ın "savunma kalesi" projesinde yer alan Laporte için Suudi kulüplerinin hazırladığı astronomik maaş teklifleri, Beşiktaş yönetimini zorlu bir sürece itti.

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Aymeric Laporte için Suudi ekipleri devreye girdi.

Gelecek sezonun kadro planlamasını "mutlak şampiyonluk" parolasıyla sürdüren Beşiktaş, savunma hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirme hedefinde önemli bir engelle karşılaştı.

Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan 31 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte için dev rakiplerin devreye girdiği öğrenildi.

SUUDİ EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Laporte için Suudi Arabistan kulüplerinin de devreye girdiği belirtildi. İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen deneyimli savunmacı için Suudi kulüplerinin yüksek maaş teklifleri hazırladığı ifade edildi.

Suudi ekiplerinin Laporte'un maliyeti ve maaş beklentisini karşılamak adına astronomik rakamlarla devreye girmesinin, transferin dengelerini Beşiktaş aleyhine çevirdiği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN'IN SAVUNMA PLANI

Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin hedefinin savunma hattını Emmanuel Agbadou ile Aymeric Laporte ikilisinden oluşturmak olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, fiziksel güç ile teknik kapasiteyi birleştirecek bu savunma tandemini takımın temel direği olarak planlıyordu.

Ancak Laporte cephesinde yaşanan son gelişmeler bu projeyi riske soktu.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATMIYOR

Gelen olumsuz haberlere rağmen transferden vazgeçmek istemeyen Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde maliyet araştırması yapmak ve oyuncu tarafıyla son bir görüşme gerçekleştirmek için İspanya'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Laporte transferinde son bir hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor.

Kartal namağlup çeyrek finalde! Beşiktaş evinde Rize’yi paramparça etti
Kartal namağlup çeyrek finalde! Beşiktaş evinde Rize’yi paramparça etti

Spor

Kartal namağlup çeyrek finalde! Beşiktaş evinde Rize’yi paramparça etti

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi
Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Spor

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı
Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu
Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

Spor

Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

Beşiktaş’tan TFF’ye şok talep
Beşiktaş’tan TFF’ye şok talep

Spor

Beşiktaş’tan TFF’ye şok talep

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23