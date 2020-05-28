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Spor

Beşiktaş'ta Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:18:21 -
Beşiktaş'ta Kovid-19 testleri negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "27 Mayıs Çarşamba günü teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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