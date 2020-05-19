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Spor

Beşiktaş'ta Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:38:03 -
Beşiktaş'ta Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

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