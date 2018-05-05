Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta korkutan kaza! Kamyonet takla attı

İstanbul Beşiktaş’ta Abdülkerim Köysu, idaresindeki kamyonet kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu araçtaki iki kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:59
Beşiktaş'ta korkutan kaza! Kamyonet takla attı

Olay, Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, kamyonet sürücüsü Abdülkerim Köysu, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola devrildi. Kamyonetin içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralılar kendi imkanlarıyla kamyonetin içerisinden çıktı. Kaza sonucu cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken, olay yerine sağlık, polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavileri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çekici ise yola devrilen kamyoneti kaldırarak caddeyi trafiğe açtı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olayı anlatan görgü tanığı Emre Çekil, "Bir sesle uyandık. Aşağıya indik, baktık ki araba takla atmış. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkmış. Durumları iyiydi, fazla bir şeyleri yoktu. Sadece kolunda falan hafif sıyrıklar vardı" dedi. 

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:59
  1. Beşiktaş
  2. Istanbul
  3. İstanbul
  4. Polis
  5. Abdülkerim Köysu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    1. Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    2. İbrahim Kalın'dan çok önemli..
    3. Villanın içinden uyuşturucu tarlası..
    4. Araç sahipleri dikkat! Borçlar..
    5. Macar hükümeti bir ay boyunca her gün..
    6. Rusya'dan flaş "24 Haziran" açıklaması!
    7. ROKETSAN yerli ürünlerle güçleniyor
    8. Galatasaray'ın cezası belli oldu!
    9. Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
    10. Beşiktaş'ın cezası açıklandı!
    11. Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem..
    12. Arda Turan'a rekor ceza! En az 10 maç...
    13. Bakan, araç sahiplerine müjdeli haberi..
    14. Gidecek mi kalacak mı? Beşiktaş..
    15. Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi
    16. Mezarlık panayır alanına döndü
    17. 'Son Durak' kahvehanesi ölen..
    18. Yıldırım: Dünyanın en büyük siyasi..
    19. AB'den kritik karar: En çok Türkler..
    20. Netanyahu'nun 'ayakkabıları'..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...