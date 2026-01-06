  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Gündem Beşiktaş'ta korku dolu saatler
Gündem

Beşiktaş'ta korku dolu saatler

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta korku dolu saatler

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Bebek sahilindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Büyümeden söndürülen yangında 1 itfaiye eri elinden yaralandı.

Edinilen bilgileri göre, Beşiktaş Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı iş yerinde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın en üst katında alevleri fark eden çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler alanın büyük bir kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

 

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken, bir itfaiyeci elinden yaralandı. Yaralı itfaiyeciye ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan cadde üzerinde yoğun trafik oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yerel

İstanbul'da iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerindeki hile için hesap vakti! 10 sanık ilk kez hakim karşısında
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerindeki hile için hesap vakti! 10 sanık ilk kez hakim karşısında

Gündem

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerindeki hile için hesap vakti! 10 sanık ilk kez hakim karşısında

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!
İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Gündem

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi
İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi

Yaşam

İlçeler belli oldu! İstanbul’da su kesintisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23