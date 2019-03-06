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Beşiktaş’ta Konyaspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig’in 25.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:01
Beşiktaş’ta Konyaspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Atiker Konyaspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan dört takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın sabah 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:01
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