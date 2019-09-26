Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu Beşiktaş Kulübü'nde Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından kongre tarihi belli oldu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun toplantısındaolağanüstü kongre kararı alındı.



Siyah Beyazlılar'da 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim'de kongre olacak.

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