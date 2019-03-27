Beşiktaş'ta ikinci Quaresma dönemi sona eriyor!

Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi kapanıyor... Siyah-Beyazlılar’ın ilk olarak Temmuz 2010’da İnter’den 7.3 milyon euro

bonservis bedeli ile kadrosuna katıp, 2013’te bedelsiz olarak gönderdiği, 2015’te ise 1.2 milyon euroya yeniden renklerine bağladığı Portekizli futbolcu ile sezon sonunda bir kez daha yolların ayrılacağı ortaya çıktı.

Yüksek maliyeti nedeniyle gönderilecek isimlerin başında gelen Quaresma’nın rotası da belli oldu. 35 yaşındaki Portekizli yıldız, devre arasında transferi son anda yattığı eski kulübü Porto ile anlaştı. Porto’nun, 2020’ye kadar sözleşmesi olan Q7 için Beşiktaş’a 1-2 milyon euro civarında bir teklif sunacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlılar’ın da Quaresma’yı satmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.