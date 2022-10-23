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Gündem Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Gündem

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş’ta seyir halindeki İETT otobüsü, motorunda çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 16:18:00 -
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 34 TP 6013 plakalı İETT otobüsünün motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsteki dumanı fark eden şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarında durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüste soğutma çalışması yapıldı.

Otobüsün tamamen yandığı olay sırasında Maslak istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.

Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

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