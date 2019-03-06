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Beşiktaş’ta gündem Guti!

Beşiktaş’ta sezon sonunda görevden ayrılacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, istifa etmesi halinde siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti’yle yola devam edecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:28
Beşiktaş’ta gündem Guti!

Beşiktaş’ta sezon sonunda görevden ayrılacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, istifa etmesi halinde siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti’yle yola devam edecek.


A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varan ve 1 Haziran 2019 tarihinde resmi olarak göreve başlayacak olan Şenol Güneş’in, lig bitmeden istifası gündeme geldi. Yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek olan Güneş’in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti’ye emanet edecek. Acele ederek takımın başına yeni bir hoca getirmek istemeyen yönetim, İspanyol çalıştırıcıyla sezonu tamamlamayı planlıyor. Yeni hoca için de belirlemeler yapan siyah-beyazlılar, yerli isimlerden yana. Beşiktaş taraftarının gündemden düşürmediği ve Alanyaspor’un başında başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ismi gündeme gelirken, bir diğer hoca adayı ise, Başakşehir’le lider durumda bulunan Abdullah Avcı. B planı ise Guti üzerine. Şenol Güneş’in lig bitmeden istifa etmesi halinde takımı Guti’ye emanet edecek olan Beşiktaş Yönetimi, kalan haftalarda İspanyol hocanın form durumuna göre farklı bir aksiyon alabilir.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:28
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