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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Lige kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yağmur altında gerçekleştirilen idman, pas, top kapma ve taktik programların yer aldığı çalışmalarla devam etti.

Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana Burak Yılmaz, Domagoj Vida veAtiba Hutchinson katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  1. BJK Nevzat Demir Tesisleri
  2. Abdullah Avcı
  3. Burak Yılmaz
  4. Domagoj Vida
  5. Atiba Hutchinson
  6. Göztepe
  7. Enzo Roco

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