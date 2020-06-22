Beşiktaş'ta gol krallığı yaşayan Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman forvet Mario Gomez, sezon sonu itibarıyla kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Almanya 2. Ligi ekiplerinden Stuttgart'ta kariyerini sürdüren Gomez'in geleceğiyle ilgili olarak resmi bir açıklama geldi. Kulübün spor müdürü Sven Mislintat, golcü futbolcu için ayrılık vaktinin geldiğini açıkladı. Koronavirüs tehdidi sebebiyle Mario Gomez'in veda maçında taraftarlar yer alamayacak.

Mislintat, 35 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında, "Tabii ki böyle bir oyuncunun vedası seyircilerin önünde olmalıydı. Bu durum utanç verici ama bunu kabul etmek zorundayız. Maçı, Mario için en iyi hale getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta gol kralı oldu

Beşiktaş formasını 2015-16 sezonunda giyen Mario Gomez, siyah beyazlılarla lig şampiyonluğu yaşadığı sezonda attığı 26 golle krallık tacını takmıştı.

Stuttgart 2. sırada yer alıyor

Stuttgart, Almanya 2. Ligi'nde lider 58 puanla 2. sırada yer alıyor. Bilindiği gibi ilk 2 sırada yer alan takımlar Bundesliga'ya direkt yükseliyor. Arminia Bielefeld, bir üst ligi garantilemişti.