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Beşiktaş’ta futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı

Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
Beşiktaş’ta futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı

Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta futbolcun vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı. Siyah-beyazlıların Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde futbolcuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu görüldüğü ifade edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
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