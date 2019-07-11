Beşiktaş’ta futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı
Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48
Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta futbolcun vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı. Siyah-beyazlıların Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde futbolcuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu görüldüğü ifade edildi.
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