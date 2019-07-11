Beşiktaş’ta futbolcuların vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.

Beşiktaş’ta futbolcuların sezon başı vücut kompozisyon (boy, kilo, yağ, kas, sıvı dengesi) ölçümleri gerçekleştirildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta futbolcun vücut kompozisyon ölçümleri yapıldı. Siyah-beyazlıların Beslenme Uzmanı Müge Şafak tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde futbolcuların genel durumunun sezon başı için beklenen düzeyde olduğu görüldüğü ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.