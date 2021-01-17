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Spor Beşiktaş’ta forvet transferinde sıcak gelişme! Mandzukic derken…
Spor

Beşiktaş’ta forvet transferinde sıcak gelişme! Mandzukic derken…

Dünyaca yıldız Mario Mandzukic için umutları her geçen saat azalan Beşiktaş, farklı bir forvet adayını gözüne kestirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 10:30:00 -
Beşiktaş’ta forvet transferinde sıcak gelişme! Mandzukic derken…

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic konusunda önemli adımlar atmıştı. Hırvat futbolcuyla anlaşmaya yaklaşan yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın devreye girmesi sonrasında transferde devre dışı kalmıştı. Başarılı futbolcu konusunda ilk etapta bekleyiş içinde bulunsa da her geçen saat umudunu yitiren yönetim, listesindeki diğer isimleri değerlendirmeye başladı. Alternatif hedefler konusundaki çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdüren Kara Kartal'ın, Kasımpaşa'dan ayrılıp Beşiktaş'a gelmek isteyen Fode Koita'ya, bonservis konusunu çözmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

Bilal Ceylan için temaslar sürüyor

Forvet transferine ek olarak geleceğe yatırım projesi kapsamında Eskişehirspor’un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan’ı kadrosuna katmak için girişimde bulunan yönetimin, bu konuda önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Yeni haftada tekrar bir araya gelecek olan tarafların, bonservis konusunu çözmesi bekleniyor.

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