0553 313 94 23

Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız geri döndü

Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız, yardımcı antrenörlük için gelen teklife sıcak baktığı ve birkaç gün içinde çalışmalara başlayacağı belirtiliyor.

10 Temmuz 2018 Salı 12:23
Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız geri döndü

Transferde büyük beklentileri olan Beşiktaş taraftarı, efsane isimleriyle yeni sezonda buluşacak. Bu bağlamda eski futbolculardan İlhan Mansız'a, Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif edildi.

NTV'nin haberine göre, Beşiktaş’ta Guti’nin ardından İlhan Mansız da yardımcı antrenörlük görevine başlamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim 42 yaşındaki futbol adamına yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. İlhan Mansız teklife sıcak baktı. İlhan Mansız'ın birkaç gün içinde "Evet" diyerek teklifi kabul etmesi ve Beşiktaş’ın Avusturya kampı ile birlikte göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

2001-2004 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen İlhan, 2006 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:23
  1. Beşiktaş
  2. İlhan Mansız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...
    1. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
    2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
    3. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
    4. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
    5. Flaş! O internet adresi de..
    6. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
    7. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
    8. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
    9. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
    10. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    11. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
    12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
    13. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
    14. Başbakanlık internet sitesi,..
    15. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
    16. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
    17. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
    18. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
    19. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
    20. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti