Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız geri döndü

Transferde büyük beklentileri olan Beşiktaş taraftarı, efsane isimleriyle yeni sezonda buluşacak. Bu bağlamda eski futbolculardan İlhan Mansız'a, Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif edildi.

NTV'nin haberine göre, Beşiktaş’ta Guti’nin ardından İlhan Mansız da yardımcı antrenörlük görevine başlamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim 42 yaşındaki futbol adamına yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. İlhan Mansız teklife sıcak baktı. İlhan Mansız'ın birkaç gün içinde "Evet" diyerek teklifi kabul etmesi ve Beşiktaş’ın Avusturya kampı ile birlikte göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

2001-2004 yılları arasında siyah beyazlı formayı giyen İlhan, 2006 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.