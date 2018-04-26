Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'ta flaş derbi kararı

Tatil edilen olaylı derbi için 'maça çıkmama' kararını düşünen Beşiktaş yönetimi, bu kararı gündemlerinden çıkardıklarını açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:49
Beşiktaş'ta flaş derbi kararı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

'DİVAN KURULU İKNA EDİLECEK'

Federasyonun kararı sonrası toplanan siyah-beyazlı yönetim maça çıkmama opsiyonunu divan kuruluna sunmaktan vazgeçti. Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı şu sıralarda Vodafone Park'ta gerçekleşirken, yönetimin divan kurulunu maça çıkma yönünde karar almaya ikna edeceği öğrenildi.

'LİGİ DE OLUMSUZ ETKİLER'

Maça çıkmama gibi bir durumun ligdeki şampiyonluk yarışına da olumsuz etki edebileceğini düşünen yönetim, divan kuruluna bu kararını anlatacak. Toplantının ardından ise resmi açıklama yapılması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:49
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gargara suyunun bilinmeyen kullanım alanları
    1. Gargara suyunun bilinmeyen kullanım..
    2. Haliç'te ilginç intihar girişimi!..
    3. İbrahimovic bunu beklemiyordu!
    4. Konya şehidini binler son yolculuğuna..
    5. SP'de derin çatlak! Gül aday olursa...
    6. 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulası…
    7. AK Partili isim istifa etti
    8. Bakan Jülide Sarıeroğlu açıkladı: 26..
    9. Artvin'de çobanın ‘Vali’ şaşkınlığı
    10. ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde..
    11. Terör örgütü PKK, Ezidileri kullanarak..
    12. Beşiktaş'ta flaş derbi kararı
    13. ALES'e girecekler dikkat! Belgeler..
    14. İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını..
    15. ...’ı kiraya veren acısına katlanır….
    16. AB'den Türkiye'ye skandal Yunanistan..
    17. Uzmanlardan sahte gözlük uyarısı
    18. Türkiye'den kaçırılmıştı...Bakanlık..
    19. Kara Harp Okulu davasında ara karar..
    20. CHP'den büyük vurgun! Aday ücretleri..
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Melih Gökçek'ten bomba anket!
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu