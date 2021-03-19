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Spor Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:10:00 -
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma bölümüyle başlayan idmanın 5'e 2 pasla devam ettiği, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçın ardından şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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