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Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a kiralandı

11 Ocak 2019 Cuma 22:40
Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Sivasspor'a kiralandı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Fatih Aksoy'un 1,5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin 1,5 yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Fatih Aksoy, siyah-beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig'de iki, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dört maçta görev aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:40
  1. Beşiktaş
  2. Fatih Aksoy
  3. Futbol
  4. Sivasspor
  5. SÜPERLİG

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