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Spor Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi
Spor

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi

Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların üzerinde durduğu bir başka konu ise iç transfer. Kartal'ın önceliği ise Dorukhan Toköz. Ancak milli oyuncu imza atmamakta ısrarcı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:57:00 -
Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz krizi

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz, Fikret Orman'dan söz aldı ve bu yüzden imza atmıyor.

Yıldız oyuncunun yeni sözleşmede yıllık 1.5 milyon euro'da direttiği ve bu yüzden siyah-beyazlılarla sözleşmesini uzatmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.

Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

Dorukhan'ın 1.5 milyon euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.

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