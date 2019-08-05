Beşiktaş'ta divan kurulu üyeleri mazbatalarını aldı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde göreve yeni seçilen divan kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde yeniden divan kurulu başkanı olan Tevfik Yamantürk ile üyeler, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Tevfik Yamantürk'e mazbatasını, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile toplantı divan başkanı Ali Rıza Dizdar takdim etti. Ardından sırasıyla divan kurulu üyelerine mazbataları verildi.



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