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Beşiktaş'ta derbiye çıkmama kararı oylanacak!

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanması kararının ardından Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı almaya hazırlanıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:40
Beşiktaş'ta derbiye çıkmama kararı oylanacak!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ancak 57. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının TFF tarafından kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı için hazırlanıyor.

TFF yönetiminin Riva’da toplandığı sıralarda Beşiktaş yönetimi de kulüp binasında alınacak kararı bekleyerek masaya bütün seçenekleri koydu. TFF’nin maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, maça çıkmama kararını divan üyelerine sunmak üzere karar aldı. Yarın yapılacak olan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare toplantısında Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan yönetim, bu kararı divan üyelerine soracak ve oylamadan çıkacak karara göre yol haritası belirlenecek. 

Peki Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

Olaylı geçen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında kaldığı yerden devam edilmesine karar veren TFF açıklamasından sonra Beşiktaş camiasında kupa maçına çıkılmama kararı tartışılıyor.

Eğer Beşiktaş bu maça çıkmazsa;

- Beşiktaş maça çıkmadığı takdirde Fenerbahçe hükmen galip sayılacak,

- Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamayacak,

- Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan bu sezon elde ettiği gelirleri geri vermek zorunda kalacak.

TFF talimatnamesi şu şekilde;

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:40
  1. Beşiktaş
  2. fenerbahçe beşiktaş derbisi

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