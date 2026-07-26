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Spor Beşiktaş'ta Darwin Nunez iddialarına yanıt: Masada anlaşma yok
Spor

Beşiktaş'ta Darwin Nunez iddialarına yanıt: Masada anlaşma yok

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Beşiktaş'ta Darwin Nunez iddialarına yanıt: Masada anlaşma yok

Süper Lig'de yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Uruguaylı santrfor Darwin Nunez transferine ilişkin gerçekler ortaya çıktı. Yıldız golcü ile siyah-beyazlı kulüp arasında herhangi bir anlaşmanın bulunmadığı bildirildi.

Beşiktaş ile Uruguaylı golcü Darwin Nunez arasında herhangi bir anlaşma bulunmadığı iddia edildi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Darwin Nunez için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YOK

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp ile Uruguaylı golcü arasında herhangi bir anlaşma bulunmuyor.

TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılma ihtimali bulunan Darwin Nunez'in karar vermeden önce önündeki tüm teklifleri değerlendirdiğini belirtirken, Beşiktaş'ın ise transfer çalışmalarında önceliğini Mohamed Salah hayaline verdiğini ifade etti.

LIVERPOOL BONSERVİSİNE 85 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Ülkesi Uruguay'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız isim, 2021-2022 sezonunda Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Liverpool'un 85 milyon euro bonservis bedeli ödediği 27 yaşındaki Nunez, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı.

Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2025-2026 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 20 milyon euro piyasa değerindeki Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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