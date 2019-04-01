Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı mesaisi





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan üç takımlı maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



