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Spor Beşiktaş'ta büyük kriz! Görüşmeler durduruldu
Spor

Beşiktaş'ta büyük kriz! Görüşmeler durduruldu

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Larin ve Vida ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 09:42:00 -
Beşiktaş'ta büyük kriz! Görüşmeler durduruldu

Kartal’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon Euro’yu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi.

Yönetim, 2 oyuncuyla yolları ayıracak. Beşiktaş ’ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.

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