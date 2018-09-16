Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Havalimanında açıklama yaptı, yıldız futbolcu Dubai'ye gidiyor

Beşiktaş'taAlvaro Negredo dönemi sona eriyor.

İspanyol golcü sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye gidiyor. Negredo'nun sağlık kontrolünün ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olması bekleniyor.

"TÜM BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Negredo, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum. Burada ailemle birlikte çok mutluyduk ama futbol böyle bir şey. Bir gün buradasınız, bir gün başka bir ülkedesiniz. Kulübün maaş konusunda ekonomik konuda yaşadığı karmaşık problemler oldu."

Atatürk Havaalanı'ndan saat 16.30'da uçağı kalkacak olan Negredo'nun saat 21.00'de Dubai'de olması bekleniyor.