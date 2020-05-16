  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ın Guingamp'tan kiraladığı Pablo Rebocho'nun gelecek sezon Fransız ekip Nantes ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:22:00 -
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Siyah-beyazlılarda beğenilmeyen ve "20 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse 2.4 milyon Euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girer" maddesi nedeniyle de son dönemde fazla şans bulamayan Rebocho'nun, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Fransız ekibi ile görüşmelerinde önemli yol aldığı kaydedilen 25 yaşındaki sol bekin, önümüzdeki sezon Fransa'da olacağı kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta görev alan Rebocho, gol ya da asist ile katkı yapamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı