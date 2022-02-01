Beşiktaş'ta beklenmedik istifa
Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel müdür Yardımcısı Burcu Alikadıoğlu görevini bırakma kararı aldı.
Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel müdür Yardımcısı Burcu Alikadıoğlu, görevinden istifa etti.
Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Burcu Alikadıoğlu 01.02.2022 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.