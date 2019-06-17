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Beşiktaş’ta beklenen ayrılık netleşiyor!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, gelecek sezonda takımda olmak istemediğini yönetime iletti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
Beşiktaş’ta beklenen ayrılık netleşiyor!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, siyah beyazlı kulüpte istediği forma şansını bulamaması nedeniyle ayrılık kararı aldı ve yönetime bunu iletti.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Clyle Larin, kendine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu, yıllık ücretinin ödenmesi halinde, kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi.

Forvet aranıyor

Cyle Larin'in yanı sıra Mustafa Pektemek ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  1. Beşiktaş
  2. Cyle Larin
  3. Hollanda
  4. Belçika
  5. Burak Yılmaz
  6. Güven Yalçın

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