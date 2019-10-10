Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? Fikret Orman, “Bir kan değişimine ihtiyaç var” ifadeleriyle Beşiktaş’ın kongreye gideceğini açıklamıştı. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman?

Fikret Orman, “Bir kan değişimine ihtiyaç var” ifadeleriyle Beşiktaş’ın kongreye gideceğini açıklamıştı. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Fikret Orman 24 Eylül’de yaptığı açıklama ile kulübün kongreye gideceğini duyurmuştu. Peki, Beşiktaş’ta başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman? Merak ettiğiniz sorunun yanıtına geldik. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak. Başkan adayları, 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını divan kuruluna yapabilecek.

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