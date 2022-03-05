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Spor Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlığı
Spor

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlığı

Beşiktaş, Pazartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde, oyunculardan Kenan Karaman'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 17:18:00 -
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlığı

Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Antrenman öncesinde, oyunculardan Kenan Karaman'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

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