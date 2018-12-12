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Beşiktaş'ta Babel krizi büyüyor

Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız oyuncu Ryan Babel ile anlaşma sağlanamıyor. Yönetimin 2.2 milyon euroluk teklifi Babel tarafından yine kabul edilmedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
Beşiktaş'ta Babel krizi büyüyor

Beşiktaş yönetimi, taraftarla yaşadığı polemiğin ardından ihtar cezası alan Babel'e 2.2 milyon euro teklif sundu. Ancak 3 milyon euroda direten Hollandalı futbolcu ile uzlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş'ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.

Oyuncuya gelen teklif yok

Siyah-beyazlıların yılda 2.1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2.2 milyon Euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi.

İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında.

Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
  1. Beşiktaş
  2. Ryan Babel

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