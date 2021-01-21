Beşiktaş'ta ayrılık! Resmi açıklama geldi
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz.