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Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sürprizi!

Slovakya kampına götürülmeyen Negredo sakatlığından tamamen kurtuldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:10
Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sürprizi!

Teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı Negredo ile yollarını ayırmak için menajerine yetki veren Beşiktaş Yönetimi'nin, tecrübeli golcünün kampa götürülmesinin en doğru hamle olduğu yönünde görüş birliğine vardığı bildirildi. Bu oyuncu hakkında durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin, "Tek sıkıntı Negredo'nun aldığı ücret. Performansıyla kıyaslandığında, takım içerisinde sıkıntı çıkarabilecek bir durum. Diğer oyuncular bu yüzden bizden yeni sözleşme taleplerinde bulunuyor. Bizim önceliğimiz onu kampa götürmek" ifadelerini kullandıkları aktarıldı.

Alvaro Negredo'nun takımdan ayrı kalarak kulüp bulamayacağını düşünen siyah-beyazlıların bu nedenle tecrübeli forvetin ikinci kamptaki hazırlık maçlarında oynatılmasından yana olduğu kaydedildi. Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda gol sıkıntısı yaşanmaması için sistem değişikliğine gitmeyi planlayan Şenol Güneş'e bu konuda her türlü desteği verirken, yeni forvetin mümkün olan en kısa sürede kadroya katılacağını da bildirdi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:10
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