Beşiktaş'ta aday sayısı 4'e yükseldi

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararıyla başlayan olağanüstü kongre sürecinde yavaş yavaş sona geliniyor. Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylığını açıkladı.

Aday olan isimler

Serdal Adalı

Hürser Tekinoktay

Ahmet Nur Çebi

İsmail Ünal

Adaylığını resmen açıklayan Serdal Adalı, "Seçimde aday olacak herkese başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an camiamızın birlik ve beraberliğe olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok" dedi

"Epey adaylı bir seçim olacak"

Öte yandan başkanlığın bir diğer adaylarından Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır." yorumunda bulundu.

700 milyon tl şart

Göreve gelecek olan yeni yönetim, ocak ayına kadar yapılacak ödemeler için 700 milyon TL'lik kaynak yaratmak zorunda. Ayrıca Bankalar Birliği'nin başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinin kulübe verdikleri paraları ancak borçlar bittikten sonra alabilecekleri şartını koştuğu ortaya çıktı.