Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor
- Siyah-beyazlı kulüp, yarın başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak09 Haziran 2019 Pazar 09:51
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile yarın düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katılacak.
Saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.
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