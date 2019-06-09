Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor - Siyah-beyazlı kulüp, yarın başkan Fikret Orman'ın katılımıyla tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile yarın düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da katılacak. Saat 15.00'te düzenlenecek imza töreniyle Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlayacak.



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