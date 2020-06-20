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Spor

Beşiktaş’ta 4 genç aynı anda sahada

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında altyapıdan yetişen 4 ismi sahaya sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:51:05 -
Beşiktaş’ta 4 genç aynı anda sahada

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Denizlispor karşısında altyapıdan yetişen 4 ismi sahaya sürdü. Ersin, Rıdvan, Erdoğan ve Kartal, Denizlispor karşısında forma giydi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. Ersin ve Rıdvan’ı Antalyaspor maçının ardından Denizlispor karşısında da ilk 11’de sahaya süren Yalçın, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da ikinci yarıda oyuna dahil etti. 69. dakikada Victor Ruiz’in yerine Erdoğan’ı oyuna süren Sergen Yalçın, 81. dakikada da Adem Ljajic’i kenara çağırarak Kartal Kayra Yılmaz’a şans verdi. Daha önce Süper Lig’de 1 maçta 7 dakika oynayan Kartal Yılmaz, Sergen Yalçın’ın görev yaptığı ilk maç olan Rizespor karşılaşmasında şans bulmuştu.

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