Beşiktaşlı yıldızlara Kadıköy'de tepki
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye konuk oluyor.19 Nisan 2018 Perşembe 21:00
Fenerbahçe taraftarı, 2 sezon önce sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül ile Inter'e gittikten 1 ay sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin'e tezahüratlarla tepki gösterdi.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe - Beşiktaş deerbisinde Şenol Güneş'ten forma alamadı ve yedek kulübesinde başladı. Caner Erkin, maç öncesinde Beşiktaş tribünlerine gitti ve taraftarları selamladı.
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