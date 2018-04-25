Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına yorum yapmadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesine çevrildi.

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Saat 18: 00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada kararla ilgili sorular sorulan Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" cevabını verdi.

Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.