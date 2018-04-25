Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına yorum yapmadı

Kadıköy'deki olaylı derbiyle ilgili TFF kararını bugün açıkladı. Gözler; Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelecek açıklamalara çevrildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:56
Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına yorum yapmadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesine çevrildi.

Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Saat 18: 00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada kararla ilgili sorular sorulan Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" cevabını verdi.

Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.

Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:56
  1. HABERLER
  2. Türkiye Futbol Federasyonu'
  3. Fenerbahçe
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı: "Benzine ihtiyacım var"
    1. Acun Ilıcalı: "Benzine ihtiyacım var"
    2. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    3. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    4. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    5. Evde pizza nasıl yapılır?
    6. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    7. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    8. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    9. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
    10. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
    11. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
    12. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
    13. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
    14. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
    15. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
    16. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
    17. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
    18. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
    19. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
    20. Pepe oynayabilecek mi? İşte TFF talimatı
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı