Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu - Burak Yılmaz'ın ayak 5. tarak kemiğinde küçük bir çatlak, Gary Medel'in kasık bölgesinde zorlanma, Gökhan Gönül'ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın ayak 5. tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu belirtildi. Gökhan Gönül'ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edileceği aktarıldı. Gökhan'ın ayrıca ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in de gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR'ının çekileceği ifade edildi.

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