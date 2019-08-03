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Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu

- Burak Yılmaz'ın ayak 5. tarak kemiğinde küçük bir çatlak, Gary Medel'in kasık bölgesinde zorlanma, Gökhan Gönül'ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın ayak 5. tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu belirtildi.

Gökhan Gönül'ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edileceği aktarıldı. Gökhan'ın ayrıca ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

Kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in de gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR'ının çekileceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:28
  1. Beşiktaş
  2. Burak Yılmaz
  3. Futbol
  4. Gary Medel
  5. Gökhan Gönül
  6. SÜPERLİG

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