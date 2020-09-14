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Spor Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:04:17 -
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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