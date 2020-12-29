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Spor Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:26:37 -
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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