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Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.

11 Ocak 2019 Cuma 12:25
Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde artık günleri sayıyor. Daha transfer dönemi başlamadan sarı-lacivertlilerin gündemine giren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'la temas kurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi. Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

"Fenerbahçe'de oynamak istiyorum''

Tolgay Arslan'ın "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanabilirim" dediği öğrenildi.

Gelen haberlere göre iki kulübün el sıkışmak üzere olduğu ve Tolgay trasferinin birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Tolgay gelişmelerini yakından takip ettiği biliniyor.

Öte yandan Tolgay'ın instagram hesabından Ekici'yi takibe başlaması da olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

Ersun Yanal'ın eski gözdesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı 2014-15 döneminde de Tolgay'ı çok istemişti. Hatta aralarında Yanal'ın da olduğu Trabzon yönetimi o dönem Almanya'ya giderek oyuncuyla anlaşmış, fakat Tolgay daha sonra Beşiktaş'a imza atmıştı.

28 yaşındaki Tolgay Arslan bu sezon 16 maçta siyah beyazlı formayı giyip, 1 gol attı. Bundesliga kökenli oyuncu, 2015'te Hamburg'dan 450 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelmişti.

Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro civarında.

Kulüp kariyerinde 259 maça çıkan Tolgay, 10 gol, 23 asist üretti. Tolgay, Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonda ise 3 gol, 12 asistlik katkı yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:25
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Tolgay Arslan
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe

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