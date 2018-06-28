Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'e Brezilya ekibi talip oldu! 4 milyon Euro...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanmaya başladı. Genç oyuncular Dorukan Toköz ve Güvenç Yalçın ile sözleşme imzalayan Beşiktaş bir yandan kadroya takviyeler için çalışırken diğer yandan da mevcut oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Vagner Love, Mitrovic, Boyko ve Negredo'yu elden çıkartmayı planlayan Beşiktaş, Pepe, Babel, Quaresma ve Vida için gelen ya da gelecek olan teklifleri de değerlendirecek.

Birçok takımdan teklifler alan Beşiktaş'ın kapısını çalan son takımı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo oldu. İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticiler ile gerçekleştirilen görüşmede Ryan Babel için Beşiktaş'a 4 milyon euroluk bir teklif sunuldu.

Babel için Flamengo'dan gelen teklifi reddeden Beşiktaş, Hollandalı yoldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. (Sporx)