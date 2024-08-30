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Spor Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığa hazırlanıyor! 30 Ağustos kulis bilgisi geldi! Beşiktaşlı başkana forma verip gidecek
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığa hazırlanıyor! 30 Ağustos kulis bilgisi geldi! Beşiktaşlı başkana forma verip gidecek

Yeniakit Publisher
2024-08-30 20:20:00 - 2024-08-30 20:23:01
Beşiktaş'ın yıldızı ayrılığa hazırlanıyor! 30 Ağustos kulis bilgisi geldi! Beşiktaşlı başkana forma verip gidecek

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Omar Colley Türkiye'de çok iyi şekilde ağırlandı ama 30 Ağustos mesajı geldi! Beşiktaş Omar Colley ile yollar ayrılıyor.

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Omar Colley ile yollar ayrılıyor.

Muhabirimiz Nezih Akşener'in aktardığı bilgiye göre; Omar Colley'in bugün Beşiktaş ile yollarının resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Gambiyalı savunmacının siyah beyazlılardan ayrılarak Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olacağı edilmişti.

2022-2023 sezonunu devre arasında Sampdoria'dan transfer olan 31 yaşındaki Omar Colley, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 7 gol kaydetmişti.

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