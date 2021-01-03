Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun acı günü! Banyoda düşerek hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Banyoda düştüğü için hayatını kaybetti
Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.