Beşiktaş'ın yıldız adayı Hasic kiralanıyor!
Beşiktaş'ta Bosna Hersek'li genç futbolcu Ajdin Hasic sezon sonuna kadar, 1. Lig ekibine kiralık olarak gönderiliyor.
Beşiktaş'ta Bosna Hersek'li genç futbolcu Ajdin Hasic sezon sonuna kadar, 1. Lig ekibine kiralık olarak gönderiliyor.
TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcunun 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.
2019-2020 sezonunun devre arasında Dinamo Zagrep'ten 180 bin Euroluk bedelle Siyah Beyazlı takıma transfer olan Boşnak futbolcunun sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitiyor.
Karadağ ile Bosna Hersek arasında oynanan U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic'in, çapraz bağlarında yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı.
1,77 boyundaki sol ayağına sahip olan oyuncu, forvet ve sağ kanat mevkisinde forma giymektedir. 20 yaşındaki Hasic, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezonu 13 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.
Ajdin Hasic kimdir?
Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya geldi. Hırvatistan kulübü Dinamo Zagreb'in alt yapısında forma giymeye başlayan Ajdin Hasic, ara transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.
Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli olarak 180 bin Euro ödendi.Ajdin Hasic'in Beşiktaş’tan başka bir takıma transfer olması durumunda oyuncunun menajerine bonservis ücretinin %50 payı verilecek.