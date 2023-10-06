Beşiktaş'ın yenilgisi sonrası neler yazıldı? "Güneş battı, rezil bir sonuç..."

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Lugano'yu konuk etti. İlk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, mutlak favori olarak çıktığı Lugano karşısında büyük bir şok yaşadı.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTIK AMA...

Maçın 38. dakikasında Vincent Aboubakar ile öne geçen Siyah Beyazlılar, ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

ROSİER KIRMIZI GÖRDÜ

Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

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SON DAKİKALAR KABUS GİBİYDİ...

81. dakikada Ignacio Aliseda, 86. dakikada Shkelqim Vladi'yı durduramayan temsilcimiz, 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Son dakikalara 2-0 önde girdiği maçı 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta futbolcular, 90 dakikanın sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı.

TARAFTAR MAÇTAN SONRA TRİBÜNDEN AYRILMADI

Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Adeta yıkılan Siyah-Beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İKNA ETTİ

Beşiktaş-Lugano maçını arkadaşının locasından takip eden Siyah Beyazlı ekibin efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez, stadyumu terk etmeyen ve takımın sahaya çıkmasını isteyerek futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarlarla konuştu. Beşiktaş'a gönül veren futbolseverleri yaptığı konuşmanın ardından ikna eden Üzülmez, taraftarların stadyumdan ayrılmalarına vesile oldu.

Fanatik yazarları, Beşiktaş'ın Lugano'ya şok bir yenilgi aldığı maçı köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

DİKİŞ TUTMUYOR, GERİLİM ÇOK FENA - ALİ ECE

Daha maç başlamadan “Yönetim istifa!” tezahüratları başladı. Yönetim aylar önce taraftarla empati kurup iletişime geçmeli, biriken memnuniyetsizliği “Sosyal medya trolleri” diye geçiştirmemeliydi. Tribüne gelen hiç kimse troll mroll değildir, sadece Beşiktaşlıdır. Tepkiler ve tezahüratlar, iki en ezeli rakibe oranla yeteri kadar iyi kurulamayan kadro kaynaklı. Ondan öncesinde zaten mevcut yönetimin, TFF başkanının Anti-Beşiktaş Partisi genel başkanıymış gibi sergilediği tutum ve davranışlara karşı gerekli tavrı almamış olması da haklı bir tepki biriktirmişti. O da bu maçta tribünlerden tezahür etti. Bu maçın ilki ise tribünlerin ilk kez Şenol Güneş’in performansını sorgulayan tezahürat yapması oldu. Yönetim-teknik heyet-taraftar üçgenindeki gerilimi anlık azaltan ise önce Ghezzal’ın şutu sonra da Ghezzal asistinde Aboubakar’ın uçan kafa golü oldu. İkinci yarıda top yine kuantum santrfora geldi, Emek Ege ve Ilgaz Çınar’a “Gol olur” dedim, oldu! Dewe Pankart’ın yaptığı DJ Aboubakar pankartı kadar güzel bir andı...

REZİL BİR SONUÇ

Beşiktaş taraftarının moralinin düzelmesi, yönetimle arasındaki gerginliğin bir nebze olsun azalması için bu tip güzel anların daha çok olması lazımdı. Ancak Rosier bunu farkında değildi, ilk sarısı zaten tamamen sorumsuzluk, ikincisinde karar tartışılır olsa bile sarısı varken o riske girmesi de ekstra sorumsuzluk. Tam statta gerilim azalmış, takım ve taraftar havaya girmişken olacak iş değil! Beşiktaş, Aboubakar şov anları dışında maç 11’e 11 oynanırken de pozisyon veriyordu. Rakibin bitiricilik eksikliği sayesinde maç uzun süre 2-0 devam etti ancak Beşiktaş reaksiyon vermek yerine pozisyon vermeye devam edince bu sezonki Beşiktaş’ın taraftarını, sevenini psikolojik açıdan “bitiriciliği” ağır bastı. Rezil bir sonuç daha, maç içinde söner gibi olup sonunda volkan gibi patlayan ruhsal sağlığa zararlı feci bir gerilim...

GÜNEŞ BATTI - ORHAN YILDIRIM

Şenol Güneş ile oyuncular arasında duvar var. Hoca, takımı maça hiç motive edememiş. Ne fizik bırakmış, ne kimya, ne de biyoloji!.. Takımı iki farklı önde. Karşı kaleye giden tek oyuncu Aboubakar. Tut oyundan al. Rakibe, “Gel bize gol at” ikramı. Elin takımı bunu geri çevirmez. 2-0’dan, böylesine bir takıma maç vermenin tek adresi Şenol hoca ve ekibi oldu. Ve de sırtlarındaki formanın ağırlığını taşıyamayan oyuncular. Bu çöküntüyü ortadan kaldırmanın yolu belli: Ayrılık... Lugano aldığı galibiyete inanamadı. Haftanın sürprizini yapıp, Kartal’ın gruptan çıkmasını iyice zora soktu.

FUTBOL YOK, OLAY ÇOK

Beşiktaş tribünleri maçın başında, önce yönetime tepki gösterdi. Ardından, ‘Takım niye oynamıyor..’ diye de Şenol hocaya. Bir kısım ise bu tepkileri ıslıkladı. Maça gelen Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekii de nasibini alıp, stadı terk etme durumunda kaldı. Sahada ise son derece durgun, heyecansız futbol vardı. Kartal, İsviçre ekibi önünde, topa sahip olsa da ilk şutunu 36’da atabildi. Tam stres yüklü anların hız kazandığı süreçte; Aboubakar imdada yetişti. Ghezzal’ın ortasında kafa ile ağları buldu: 1-0. 38’de bu güzel golle öne geçen Güneş’in ekibi içeri galip girdi. Bailly etkili çıkışlar yaptı. Salih pres gücünü kullandı. Cenk sol kanatta yalnızları oynadı. Konuk ekip sadece gol yememe adına dolaşıp durdu.

ABOUBAKAR NE YAPSIN

Bu sezon oynanan her Avrupa maçında skora katkı veren Aboubakar, yine takımı sırtlayan isim oldu. 52’de savunmanın hatasını affetmedi: 2-0. Bu skor kırılma anı oldu. Lugano, gol atmayı denedi. Pozisyonlar buldu, kaçırdı. Ersin çıkardı. Üst direğe takıldı. 81’de Aliseda boşta kalan topu ağlara gönderdi: 2-1. Panik yapıp geri çekilen Kartal, 86’da Vladi’nin golüne engel olamadı: 2-2. Beşiktaş son dakika golü ararken, topu ağlarında görüp yıkıldı. 90’da Bailly topu kendi ağlarına gönderdi: 2-3.